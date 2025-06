Chiesa Sant’Ignazio la chiesa con lo specchio | uno dei luoghi più instagrammati a Roma

Se siete appassionati di luoghi nascosti e ricchi di meraviglie, la Chiesa di Sant’Ignazio a Roma è una tappa imperdibile. Questa gemma poco turistica sorprende con il suo incredibile gioco di specchi e illusioni ottiche, che rendono ogni visita un’esperienza unica. La prossima volta che passeggiate per Roma, ricordatevi di entrare in questa meraviglia nascosta: vi lascerà senza parole e con il desiderio di scoprire altri angoli segreti della città eterna.

Quante volte avete visitato Roma e non avete mai pensato di entrare nella Chiesa di Sant'Ignazio? È una degli edifici sacri più belli e famosi, anche se non molto turistica ed è per questo che molti non conoscono la sua storia e la particolarità che la contraddistingue. Roma, Chiesa Sant'Ignazio: il particolare che non tutti conoscono. La prossima volta che capitate a Roma, ricordatevi di visitare la Chiesa di Sant'Ignazio che si trova a Piazza S. Ignazio, in una delle vie di passaggio per raggiungere Via del Corso o il Pantheon. Una volta entrati, alzate lo sguardo per ammirare l'affresco illusionista di Andrea Pozzo, architetto trentino del tardo barocco che è riuscito a dare vita ad un'opera attuale alla fine del 1600.