Chiara Sbarigia mi dimetto da presidente Cinecittà

Chiara Sbarigia annuncia le sue dimissioni da presidente di Cinecittà, con un addio segnato dal recente successo dell'Italian Global Series Festival a Rimini e Riccione. La decisione, comunicata al Cda e al ministro della Cultura Alessandro Giuli, riflette gli intensi impegni assunti nella sua nuova veste come presidente dell’Associazione Produttori Audiovisivi. Un nuovo capitolo si apre nel mondo del cinema italiano, segnando un momento di riflessione e rinascita per la nostra industria.

La presidente di Cinecittà, Chiara Sbarigia, ha comunicato al Cda della società e al ministro della Cultura, Alessandro Giuli, la volontà di dimettersi dalla presidenza della società. "Conclusosi con grande successo l'Italian Global Series Festival, che si è appena tenuto a Rimini e Riccione, in considerazione dei sempre crescenti impegni che implica la carica di Presidente dell'Associazione Produttori Audiovisivi in questo complesso momento storico di grandi trasformazioni, ho deciso di concentrare il mio impegno nella Presidenza di APA e di candidarmi alla presidenza della "Fondazione Maximo - aggiunge -che stiamo costituendo con Agis e che guiderà il Festival, rappresentando per l'audiovisivo quello che i David di Donatello sono per il Cinema. 🔗 Leggi su Quotidiano.net