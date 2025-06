Chiara Ferragni in crisi | mollata dal team comunicazione e con 6 milioni di perdite

Chiara Ferragni sta affrontando una crisi senza precedenti: il suo team di comunicazione si è dissolto e si parla di perdite superiori a 6 milioni di euro. Dopo lo scandalo del pandoro Balocco, la fashion influencer si trova ora a dover raddrizzare le sorti delle sue aziende e della sua immagine. Ma cosa sta realmente succedendo nel suo impero? Scopriamo insieme i dettagli di questa difficile fase di transizione.

Chiara Ferragni sta attraversando un momento decisamente complicato: in questo ultimo anno ha cercato di salvare la sua immagine e le sue aziende dopo lo scandalo del pandoro Balocco, ma la catena di eventi funesti sembra non arrestarsi. Il team di comunicazione che la seguiva, che avrebbe dovuto risollevare le sorti dell'influencer, ha deciso di interrompere la collaborazione con lei, ma non solo. Pare infatti che i suoi conti siano in rosso: secondo i bilanci delle società di Ferragni – Tbs Crew e Fenice – hanno segnato un risultato negativo, rispettivamente 2,3 milioni e 3,4 milioni, per una perdita di quasi 6 milioni di euro.

