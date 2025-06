Chiara Ferragni cambia team di comunicazione | mossa azzardata

Chiara Ferragni, icona di stile e influencer di successo, sorprende tutti cambiando il suo team di comunicazione in un passo audace e rischioso. Roberta Sarzanini, esperta di comunicazione, ha deciso di interrompere il suo rapporto con la fashion icon, lasciando aperta la domanda: sarĂ la nuova Chiara a scegliere la televisione? Una scelta che potrebbe rivoluzionare la sua immagine e strategia, ma anche mettere alla prova il suo equilibrio tra autenticitĂ e impostazione.

Roberta Sarzanini, esperta di comunicazione, ha deciso di rompere i rapporti con Chiara Ferragni: adesso lei sceglierĂ la tv? La mossa potrebbe essere davvero azzardata soprattutto per un personaggio come lei spesso troppo impostato.

“Finita la storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, lei è incazza** come poche volte prima”: l’indiscrezione sul sito MowMag - Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sono lasciati, e la fashion blogger è "incazzata come poche volte" secondo indiscrezioni riportate da MowMag.

Il 2024 si chiude con un pesante segno meno per le societĂ legate a Chiara Ferragni: persi 5,7 milioni di euro. https://f.mtr.cool/lyaeymzzle #ferragni #pandorogate #fenice #economymagazine Vai su Facebook

Chiara Ferragni e Lighthouse Communication si prendono una pausa: in arrivo un nuovo rebranding; Chiara Ferragni, è crisi nera. Lasciata (anche) dal nuovo team di comunicazione; Altro divorzio per Chiara Ferragni: il nuovo team di comunicazione scarica l’influencer per «incompatibilità di pensiero».

Chiara Ferragni, altra 'legnata'. Comunicazione, Lighthouse Communication abbandona l’influencer caduta in disgrazia - La società di comunicazione che aveva scelto per rilanciarsi ha deciso di chiudere la collaborazione. Riporta affaritaliani.it

Altro divorzio per Chiara Ferragni: il nuovo team di comunicazione scarica l’influencer per «incompatibilità di pensiero» - Ferragni avrebbe deciso di prendersi una pausa per le vacanze estive, rimandando ogni decisione e attività a settembre. Si legge su msn.com