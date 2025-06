Chiambretti torna a Benevento | Ora sembra Lugano è pulita ma i negozi sono chiusi

Dopo tre anni, Piero Chiambretti torna a Benevento, questa volta per la penultima serata del BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione. Il famoso conduttore ha notato un cambiamento sorprendente, paragonando la città a Lugano: pulita, ordinata e accogliente. Nonostante i negozi siano ancora chiusi, l’atmosfera vibrante rende questa visita unica e promette emozioni inaspettate. La vera sorpresa? È tutto da scoprire.

Tempo di lettura: 2 minuti A distanza di tre anni, Piero Chiambretti torna a Benevento in occasione della penultima serata della nona edizione del BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione. Il celebre conduttore televisivo, già ospite del Festival nel 2022, ha dichiarato di aver trovato una città cambiata: "Dopo alcuni anni dalla mia ultima volta qui ho ritrovato una città diversa, pulita. Sembra di essere in Svizzera, in particolare a Lugano" ha detto Chiambretti con il suo consueto stile ironico e tagliente. "Peccato però i negozi spesso sono chiusi" ha aggiunto. Chiambretti è stato intervistato da Francesca Pascale in un lungo incontro ricco di racconti, aneddoti, riflessioni.