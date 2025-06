chi sono e cosa fanno gli ex mariti e i tre figli di lauren sanchez la moglie di bezos

Il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez ha catturato l'attenzione del mondo, ma cosa si cela dietro le loro vite private? Conosciamo meglio gli ex mariti e i tre figli di Lauren, figure spesso sullo sfondo di questa vicenda da sogno. Un intreccio di storie personali che arricchiscono il racconto di un’unione che, tra lusso e emozioni, continua a far parlare di sé. Scopriamolo insieme.

È il matrimonio dell’anno quello tra Jeff Bezos  e Lauren Sanchez. Il patron di Amazon e l’ex giornalista, dopo l’unione ufficiale negli Stati Uniti, sono volati a Venezia per una celebrazione simbolica di più giorni, tra hotel di lusso, jet privati e abiti da Notte degli Oscar. Classe 1969 (ha 55 anni) Lauren Sanchez è nata ad Albuquerque, nel New Mexico, (città natale anche di Jeff Bezos) in una famiglia di origini messicane. La donna è alta 1,60 cm. Sua madre Eleanor è ex assistente del vice sindaco. Il padre, Roy, istruttore di volo e meccanico aeronautico. Si ispira molto probabilmente a lui quando sogna di diventare assistente di volo alla Southwest Airlines. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it