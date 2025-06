Chi ha alzato al cielo la ex Coppa Europa? Italia in festa estasi di due capitani | c’è un Campione Olimpico

Un momento di pura emozione e orgoglio nazionale: l’Italia, con due capitani che hanno alzato al cielo la ex Coppa Europa, celebra un trionfo storico. Dopo il primo successo, due anni fa a Chorzow, questa vittoria segna la rinascita e la forza di un atletismo che unisce tutto il Paese. La festa è alle porte, e il sogno continua...

L’Italia ha vinto gli Europei a squadre per la seconda volta consecutiva. Due anni fa si era materializzato il primo storico trionfo nella ex Coppa Europa, la competizione che per un weekend trasforma l’atletica da uno sport individuale a una disciplina in cui tutti si mettono al servizio del proprio Paese. L’apoteosi di Chorzow (Polonia) resterà per sempre leggendaria, perché dopo decenni difficili in cui si lottava per salvarsi era arrivato il successo soltanto sognato in passato. Oggi la conferma di Madrid (Spagna) certifica l’eccellenza del movimento tricolore, che nonostante alcune assenze di spicco ha saputo fare festa in maniera nitida regolando Polonia, Germania, Spagna, Paesi Bassi. 🔗 Leggi su Oasport.it