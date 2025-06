Chi era Marco Gianazza l'avvocato 56enne morto in un incidente con la moto a Legnano

Il mondo legale e sportivo piange la tragica scomparsa di Marco Gianazza, stimato avvocato di 56 anni, vittima di un incidente in moto a Legnano. Uomo di grande dedizione e passione, Gianazza era conosciuto non solo per la sua carriera brillante ma anche per il suo amore per il ciclismo, che lo rendeva una figura amata e rispettata nella comunità . La sua perdita lascia un vuoto profondo nel cuore di molti; continua a leggere.

Marco Gianazza è morto nella serata di venerdì 27 giugno in seguito a un incidente con la moto a Legnano (Milano). Il 56enne era un noto avvocato ed era appassionato di ciclismo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Drammatico incidente auto-moto: muore Marco Gianazza - Una tragica serata ha sconvolto Legnano e l’Alto Milanese: Marco Gianazza, 56 anni, residente a Cerro Maggiore, ha perso la vita in un grave incidente stradale.

