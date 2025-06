Chi è Gergely Karácsony il sindaco di Budapest che ha sfidato Viktor Orbán con il Pride

Gergely Karácsony, sindaco di Budapest, si erge come una voce coraggiosa nel panorama politico ungherese, sfidando apertamente Viktor Orbán con la sua decisione di ospitare il Pride. Questa scelta rappresenta più di un gesto simbolico: un atto di resistenza e di inclusione in un contesto spesso ostile. La sua determinazione infonde speranza e dimostra che il coraggio può cambiare le regole del gioco. La sua storia ci invita a riflettere sul potere della solidarietà e del rispetto.

Gergely Karácsony rappresenta una delle figure più significative dell'opposizione politica ungherese contemporanea. Ha saputo trasformare la sua posizione di sindaco di Budapest in una piattaforma di resistenza alle politiche restrittive del governo di Viktor Orbán. Emblematica, in tal senso, la scelta di ospitare il Pride, culmine del pride month, in una nazione in cui la comunità LGBTQUIA+ è continuamente minacciata. Gergely Szilveszter Karácsony, nato a Fehérgyarmat, l'11 giugno 1975, è un politico e politologo ungherese liberale, che ha costruito la sua carriera combinando attività accademica e impegno politico.