Chi è Filippo Conca | il campione italiano che corre per una Continental C’è il rischio di non ‘vedere’ la maglia tricolore…

Filippo Conca ha vinto la prova in linea dei Campionati Italiani di ciclismo, trionfando nello stupore generale sul traguardo di Gorizia. Il classico nome che non ti aspetti, un atleta sconosciuto al grande pubblico e ben al di fuori dal novero dei favoriti e degli outsider della vigilia. Un’autentica sorpresa, come ne accadono sempre meno nell’universo sportivo ai massimi livelli e che porta sempre con sé un velo di romanticismo estremamente affascinante. Gli appassionati si staranno chiedendo chi è Filippo Conca, il nuovo campione italiano che succede ad Alberto Bettiol nell’albo d’oro dopo essere rimasto nel quintetto di testa in seguito all’ultima salita di giornata ed essersi imposto in volata davanti a nomi di un certo calibro come Alessandro Covi, Thomas Pesenti e Giovanni Aleotti. 🔗 Leggi su Oasport.it