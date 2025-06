Chi è Ahanor il talento di 17 anni che l’Atalanta ha scelto come erede di Ruggeri

Porte girevoli, in casa Atalanta, per quanto riguarda la corsia di sinistra. Se da un lato è stata di fatto definita la cessione di Matteo Ruggeri all'Atletico Madrid, dall'altro la Dea ha già individuato il suo erede. I nerazzurri sono pronti a chiudere per l'ingaggio di Honest Ahanor. L'Atalanta ha infatti messo le mani sul giovanissimo (classe 2008) esterno di proprietà del Genoa, destinato ad approdare in quel di Bergamo sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per una cifra complessiva di 20 milioni di euro comprensivi di bonus. Sulle tracce del giocatore si era posizionato anche il Milan che, dopo la cessione di Theo Hernandez in Arabia, aveva avviato i contatti per arrivare proprio a Ahanor.

