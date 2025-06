Chelsea-Benfica non finisce più | dura 4 ore e 38 minuti Maresca | È uno scherzo non è calcio

La sfida tra Chelsea e Benfica, durata incredibilmente 4 ore e 38 minuti a causa delle complicazioni meteo negli Stati Uniti, ha lasciato tutti senza parole. L’interminabile match, che ha messo alla prova pazienza e resistenza, ha visto anche il nervosismo di Enzo Maresca, che ha definito la situazione "uno scherzo, non è calcio". Questa partita passerà alla storia come uno degli eventi più strani e controversi nel mondo del calcio. Continua a leggere.

La partita tra Chelsea e Benfica, ottavo di finale del Mondiale per Club, è durata complessivamente ben 4 ore e 38 minuti, a causa dell'applicazione del protocollo per il maltempo che vige negli Stati Uniti. Il tecnico dei Blues Enzo Maresca è sbottato nel dopo partita: "È uno scherzo, non è calcio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

