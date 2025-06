Charli XCX l’atto finale della Brat Era al Glastonbury

Charli XCX ha concluso in modo memorabile la sua Brat era con un'esibizione all’Other Stage di Glastonbury, segnando il punto culminante della sua carriera. L’artista britannica, reduce dalla vittoria di due Grammy e da una serie di performance che hanno inglobato il suo sesto album, ha regalato uno spettacolo indimenticabile. Con questa performance, Charli chiude un capitolo importante, lasciando il pubblico con il fiato sospeso e aprendo le porte a nuove avventure musicali.

Charli XCX si è congedata definitivamente dalla Brat era con l’ultimo live andato in scena ieri sera al Glastonbury sull’ Other Stage. Con lo show al Wonty Farm, l’artista britannica ha siglato lo show più grande della sua carriera: dal celebre festival, lo scorso anno partiva la serie di live che seguiva la release del sesto lavoro in studio vincitore di due Grammy Awards. Nell’edizione precedente aveva calcato il Levels Stage, il nightclub all’aperto e di dimensioni limitate, dove è stata affiancata da Robyn e Romy dei The xx. Con il ritorno a Glastonbury, spazio ai brani manifesto di Brat come 360 e Von Dutch, che hanno infiammato l’enorme folla dell’ Other Stage. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Charli XCX, l’atto finale della “Brat Era” al Glastonbury

