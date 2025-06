Cgil in festa dialogo Sala-Landini

Si conclude oggi la vibrante festa della Cgil "L’altra Milano. Per una Milano migliore" a Cassina Anna, un evento che ha acceso i riflettori sul futuro del lavoro e dei diritti. Tra gli ospiti d’eccezione, il sindaco Giuseppe Sala e Maurizio Landini, protagonisti di un dialogo stimolante condotto da Lorenza Ghidini. Un momento di confronto fondamentale per plasmare insieme il domani della città e del mondo sindacale.

Si chiude oggi la festa della Cgil "L'altra Milano. Per una Milano migliore" in corso da giovedì a Cassina Anna. Tra gli ospiti il sindaco Giuseppe Sala, che alle 18.30, parteciperà all'incontro "Dialogo sul futuro: lavoro tra diritti e trasformazioni" con il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Un'intervista doppia condotta da Lorenza Ghidini, direttrice di Radiopopolare. Un momento di confronto, spiega il sindacato guidato dal segretario generale milanese Luca Stanzione, che "punta a mettere in relazione due temi oggi centrali: l'evoluzione del lavoro e la difesa dei diritti, nel contesto di trasformazioni sociali, culturali ed economiche molto intense.

L'ALTRA MILANO.PER UNA MILANO MIGLIORE – "DIALOGO SUL FUTURO: LAVORO TRA DIRITTI E TRASFORMAZIONI" 29 giugno 2025 - presso Cassina Anna - Via Sant'Arnaldo, 17 - ore 18.30 - Milano Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini

