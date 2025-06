Cgia le Pmi pagano il gas il doppio rispetto alle grandi industrie

Le piccole e medie imprese italiane si trovano a fronteggiare costi energetici insostenibili, pagandoli quasi il doppio rispetto alle grandi industrie. Nel 2023, il prezzo dell’energia elettrica per le PMI è stato di 218,2 euro al MWh, contro i 140,4 delle aziende più strutturate, evidenziando un divario che rischia di compromettere la competitività e il futuro del tessuto industriale nazionale. Una situazione che richiede interventi urgenti e mirati.

L'anno scorso, anche l'energia elettrica è costata alle piccole aziende italiane 218,2 euro al MWh, contro i 140,4 delle realtà più grandi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Cgia, le Pmi pagano il gas il doppio rispetto alle grandi industrie

In questa notizia si parla di: cgia - pagano - doppio - rispetto

Cgia, le Pmi pagano il gas il doppio rispetto alle grandi - Nel 2024, le piccole imprese italiane continuano a subire una drastica penalizzazione nei costi energetici: il gas, infatti, viene loro addebitato il doppio rispetto alle grandi aziende.

Cgia: le Pmi pagano il gas il doppio rispetto alle grandi imprese #cgia #28giugno Vai su X

L'energia elettrica costa ai piccoli solo il 55% in più. Lo afferma l'Ufficio studi della Cgia di Mestre (Venezia) denunciando la "perdurante penalizzazione nei confronti delle realtà produttive di piccola e piccolissima dimensione" Vai su Facebook

Cgia: le Pmi pagano il gas il doppio rispetto alle grandi imprese; CGIA di Mestre: le piccole imprese pagano il gas il doppio rispetto alle grandi aziende; Cgia, le Pmi pagano il gas il doppio rispetto alle grandi.

Cgia: le Pmi pagano il gas il doppio rispetto alle grandi imprese - Per le bollette del gas gli artigiani, gli esercenti, i negozianti e i piccoli imprenditori pagano il doppio rispetto alle grandi industrie manifatturiere o commerciali, e "solo" il 55% in più per l'e ... Secondo msn.com

Cgia, le Pmi pagano il gas il doppio rispetto alle grandi - Per le bollette del gas gli artigiani, gli esercenti, i negozianti e i piccoli imprenditori pagano il doppio rispetto alle grandi industrie manifatturiere o commerciali, e "solo" il 55% per l'energia ... Si legge su ansa.it