Cetara muore ciclista investito da auto | ridotti i festeggiamenti per il santo patrono

Una tragedia scura ha oscurato i festeggiamenti per il santo patrono di Cetara, quando un incidente stradale ha portato via la vita di Salvatore Caso, un anziano ciclista di 72 anni. L’incidente, avvenuto alle prime luci dell’alba sulla strada statale 138, coinvolge una giovane di 22 anni in ritorno da Positano. Le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire ogni dettaglio e fare giustizia.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono i carabinieri ad indagare per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale nel quale ha perso la vita, Salvatore Caso, 72 anni. L'anziano era in sella alla sua bici, quando alle prime luci dell'alba è stato investito, nel territorio comunale di Cetara, sulla strada statale 138 da una ragazza di 22 anni che era di ritorno da Positano.  Secondo indiscrezioni, la giovane che non si sarebbe accorta di quanto accaduto e sarebbe ritornata in in secondo momento  è risultata positiva all'alcol test. La tragedia ha scosso la comunità di Cetara che si preparava ai grandi festeggiamenti in onore del santo patrono San Pietro.

