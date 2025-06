Cesena abbonamenti a quota 5.268 Di Taranto | Un attestato di fiducia

Il fervore intorno al Cesena FC 2025-26 è palpabile: con 5.268 abbonamenti venduti in prelazione, la passione dei tifosi supera ogni aspettativa, già superando le cifre dell’anno scorso a questa fase. Un attestato di fiducia che rafforza l’ottimismo per una stagione ricca di emozioni, anche se i nuovi acquisti arriveranno solo il primo luglio. La dirigenza è determinata a mantenere alta la speranza e l’entusiasmo, puntando sempre più in alto.

Ieri sera parlando del mondo del Cesena Fc 2025-26, i numeri erano sbalorditivi. Giocatori acquistati per la nuova rosa: zero (il calciomercato inizierà il primo luglio), abbonamenti venduti al termine della prima fase dedicata alla prelazione: 5.268. Una cifra addirittura superiore rispetto ai 4.934 tagliandi acquistati lo scorso anno a questo punto della campagna, quando poi alla fine si arrivò a circa 8.000. Un tetto che la dirigenza del club aveva dichiarato di voler provare a superare e che viste le premesse si sta rilavando un obiettivo ambiziosissimo, ma decisamente alla portata. "Le 5.268 sottoscrizioni raccolte – ha in effetti commentato in serata il direttore generale Corrado Di Taranto – rappresentano un risultato che ci riempie di orgoglio e soddisfazione ed evidenzia, ancora una volta, quanto sia profondo e sincero il legame tra il Cavalluccio e il popolo bianconero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cesena, abbonamenti a quota 5.268. Di Taranto: "Un attestato di fiducia"

