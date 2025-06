Cercate lì Garlasco nuova accelerata nelle indagini | c’è l’ordine dei magistrati

Il caso di Garlasco si infittisce di nuovi dettagli, riaccendendo il dibattito sulle indagini nonostante la condanna definitiva di Alberto Stasi. Recenti indiscrezioni parlano di attrezzi trovati nel canale di Tromello, ma l’incertezza regna sovrana: sono collegati al delitto di Chiara Poggi o si tratta di semplici coincidenze? La verità sembra ancora lontana, e il mistero continua a tenere tutti con il fiato sospeso.

Il mistero di Garlasco continua a riempirsi di ombre e colpi di scena, nonostante la condanna definitiva di Alberto Stasi. L’ultimo elemento di confusione riguarda alcuni attrezzi che, secondo recenti indiscrezioni, sarebbero stati ritrovati nel canale di Tromello. Tuttavia, non c’è certezza assoluta nĂ© sul ritrovamento reale nĂ© tantomeno sulla possibilitĂ che siano effettivamente legati al delitto di Chiara Poggi. Secondo fonti citate dalla trasmissione Ore14Sera di Rai2 e successivamente confermate dall’agenzia Ansa, tali strumenti non sarebbero stati trovati durante la recente operazione di dragaggio condotta dai sommozzatori della procura di Pavia, bensì consegnati spontaneamente ai carabinieri da un operaio egiziano residente proprio a Tromello, che li aveva notati giĂ alcuni anni fa in una roggia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it