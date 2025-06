C’era una volta la Candy

C'era una volta la Candy, simbolo di affidabilità e innovazione domestica in Italia. Dalle officine di Brugherio, questa icona ha rivoluzionato le case delle famiglie, accompagnandole attraverso decenni di crescita e cambiamento. Ma da domani, primo luglio 2025, si conclude un'epoca: la saga industriale e familiare dei Fumagalli con la lavatrice che ha conquistato il cuore degli italiani si ferma, aprendo un nuovo capitolo...

Lavatrice Candy è stata per anni sinonimo di casa degli italiani. Un oggetto prezioso che ha rivoluzionato la vita di generazioni di famiglie, soprattutto negli anni del boom economico. Un mito made in Brianza: dagli stabilimenti di Brugherio ne sono uscite decine e decine di migliaia. Da domani, primo di luglio 2025, finisce la saga industrial e creata dalla famiglia Fumagalli e della loro lavabiancheria che il secolo scorso ha conquistato Italia e mezzo mondo. Eppure Candy era una bandiera del genio italico e lombardo, ma non è bastato. La cessione ad Haier, la globalizzazione, i costi e le scelte della nuova proprietà hanno portato altrove la produzione.

