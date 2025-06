Ceprano mostrato pubblicamente un tratto emerso della via Latina

Sabato mattina, a Ceprano, si è vissuto un momento storico: per la prima volta, un tratto emerso della storica via Latina, l’antica strada romana tra Roma e Capua, è stato aperto al pubblico in una visita guidata straordinaria. Un evento che ha unito storia, cultura e comunità, riscoprendo le radici profonde di questo territorio. Un’occasione imperdibile per immergersi nel passato e valorizzare il patrimonio locale, testimoniando l’impegno di tutti nel preservare la nostra storia.

Sabato mattina si è tenuta una visita guidata davvero straordinaria: per la prima volta a Ceprano è stato mostrato pubblicamente un tratto emerso della via Latina, l’antica arteria romana che collegava Roma a Capua. Un evento eccezionale, curato dall’Amministrazione Comunale e dall’Ecomuseo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

