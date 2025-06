Ceprano in arrivo nuove assunzioni al Comune

Ceprano si prepara a rinnovarsi e crescere grazie alle nuove assunzioni approvate dal Ministero dell’Interno, che porteranno energie fresche nel nostro Comune. Con due posti a tempo indeterminato e un’altra unità part-time a tempo determinato, si apre una straordinaria opportunità per valorizzare il nostro territorio. Contestualmente, è stato avviato un percorso di progressioni interne per rafforzare l’efficienza e l’impegno del personale. Un passo importante verso un futuro ancora più brillante per la nostra comunità.

Il Ministero dell’Interno, nella giornata di mercoledì, ha autorizzato nuove assunzioni e progressioni verticali interne per il nostro comune. Si tratta di due unità afferenti al ruolo degli istruttori a tempo indeterminato, più una unità part time a tempo determinato. Contestualmente è stato. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

