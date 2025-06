Centro di Salerno i ladri cercano di portare via… ‘Le meraviglie’

Nel cuore di Salerno, i ladri hanno tentato di rubare le meraviglie di ‘La Fabbrica delle Meraviglie’, il negozio che fa sognare grandi e piccoli con dolci e caramelle. Un gesto che colpisce non solo per il furto materiale, ma soprattutto per il senso di perdita di magia e innocenza. La notte scorsa, acini balordi hanno forzato la porta e distrutto il vetro, lasciando dietro sé ferite visibili e un invito a non perdere mai la meraviglia.

"Non fa male la cassa svuotata quanto il gesto in sé". Con queste parole, i titolari della sede di via Mercanti di ' La Fabbrica delle Meraviglie', negozio che si propone con la sua esposizione di caramelle e dolci vari di far ritornare un po' tutti i bambini, Il furto appena subito nella notte trascorsa. Acini balordi hanno preso di mira la sede di via Mercanti 164 hanno forzato la porta, distrutto il vetro per poter accedere all'interno del locale e rubare poche cose che c'erano in cassa e creare scompiglio e confusione. "Non abbiamo subìto un grande danno, ma è stato il gesto in sé che ci ha fatto molto male perché La Fabbrica Delle Meraviglie nasce come luogo in cui si torna di nuovo bambini, una favola, un sogno ".