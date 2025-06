Centro commerciale in fiamme nella notte nel Pistoiese

Un incendio doloso ha devastato il centro commerciale Coop Montecatini nella notte a Massa e Cozzile, mettendo a dura prova i vigili del fuoco. Le fiamme hanno interessato la copertura, rischiando di propagarsi ulteriormente e mettere in pericolo l’intera struttura e le persone presenti. La tempestiva azione delle squadre di Montecatini, Pescia e Prato ha evitato conseguenze più gravi, ma l’evento solleva molte domande sulla sicurezza e sulla prevenzione.

MASSA E COZZILE – Nella nottata i vigili del fuovo sono stati impegnati nello spegnimento di un incendio sviluppatosi al centro commerciale Coop Montecatini nel territorio del comune di Massa e Cozzile. Sono intervenute squadre di Montecatini e Pescia con il supporto dell’autoscala della sede centrale ed una autobotte inviata dal comando di Prato. L’incendio ha interessato parte della copertura del centro commerciale e purtroppo si è propogato a due attivitĂ presenti nella galleria. L’incendio è stato spento e personale è rimasto sul posto per gli accertamenti necessari sulla fruibilitĂ dello stabile e per capire le cause del rogo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it