Centri estivi 2025 il paradosso delle famiglie | O pago il mutuo o mando mio figlio al campo estivo Il Governo risponde con 460 milioni | Fatto di più di altri esecutivi

L’arrivo dell’estate porta con sé un dilemma ormai cronico per molte famiglie italiane: tra il pagamento del mutuo e l’iscrizione ai centri estivi, la scelta diventa spesso impossibile. Per affrontare questa sfida, il governo ha stanziato 460 milioni di euro, superando gli investimenti precedenti. Ma questa cifra sarà sufficiente per alleviare davvero il peso economico o si tratta solo di un primo passo? La risposta a questa domanda potrebbe cambiare le sorti delle vacanze dei nostri figli.

La chiusura delle scuole rappresenta ogni anno un momento critico per migliaia di famiglie, costrette a riorganizzare la propria vita quotidiana e a fare i conti con costi sempre più elevati per i centri estivi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il Comune stanzia 640mila euro per i centri estivi: "A breve l’avviso per il catalogo 2025" - La giunta comunale di Bari ha deciso di investire 640mila euro nei centri estivi per il 2025, approvando una variazione al Piano Economico di Gestione.

Centri estivi, il paradosso "tutto italiano": docenti 'discriminati' a Cesena, famiglie costrette alle collette a Lecco. "Fino a 2.700 euro per due figli, tutto sulle spalle dei genitori". Un Paese che tradisce le sue promesse

Mentre le scuole chiudono i battenti per le vacanze estive, migliaia di famiglie si trovano di fronte a un bivio: pagare cifre astronomiche per i centri estivi o arrangiarsi con soluzioni di fortuna che spesso compromettono la serenità lavorativa e familiare.

Vacanze estive, centri estivi troppo cari e zero supporto: il paradosso italiano che penalizza le famiglie - alfemminile - I prezzi medi dei centri estivi privati sono in calo del 7% secondo l’Osservatorio nazionale di Federconsumatori, ma questo dato non rincuora genitori e famiglie. Da alfemminile.com

Quanto costa mandare un figlio al centro estivo - Tra metà e un terzo dello stipendio “girato” al centro estivo per mandare il figlio per tutto il mese di luglio. Scrive ilsole24ore.com