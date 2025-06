Centinaia di bombe sull' Ucraina Zelensky ritira Kiev dalla Convenzione di Ottawa contro le mine antiuomo

In un’escalation di violenza senza precedenti, l’Ucraina si trova nuovamente sotto un massiccio assalto: oltre 500 droni e missili hanno devastato diverse regioni, tra cui Kiev e Leopoli. Nel mezzo di questa crisi, Zelensky decide di ritirare Kiev dalla Convenzione di Ottawa contro le mine antiuomo, segnando una svolta drammatica nel conflitto. La guerra infinita continua a scrivere pagine di dolore e incertezza, lasciando il mondo a chiedersi quanto possa durare questa escalation senza fine.

Guerra in Ucraina, una delegazione Usa con Rubio sarà in Turchia | Cremlino: "Aspettiamo rappresentanti di Kiev a Istanbul" - La guerra in Ucraina continua a suscitare tensioni internazionali. Una delegazione degli Stati Uniti, guidata da Rubio, si recherà in Turchia, mentre il Cremlino attende i rappresentanti di Kiev a Istanbul.

Kharkiv, la seconda città dell'Ucraina, nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 giugno, ha subito il maggiore attacco russo da quando il Paese è stato invaso dalle truppe di Mosca, il 24 febbraio 2022. Droni, missili e bombe hanno fatto 3 morti e 22 feriti, ha scritto il Vai su Facebook

