Centenario di Latina | protocollo tra Comune e Ufficio scolastico

In occasione del centenario di Latina, il Comune e l’Ufficio Scolastico hanno siglato un protocollo strategico per celebrare questa ricorrenza. L’obiettivo è definire un programma culturale innovativo, duraturo e coinvolgente, che valorizzi le città di fondazione dell’Agro Pontino e promuova un’integrazione sostenibile tra turismo, cultura e tutela ambientale. Questo progetto vuole rafforzare le reti culturali e paesaggistiche, creando un’eredità significativa per le future generazioni.

LATINA: La giunta comunale ha approvato su indirizzo del sindaco Matilde Celentano lo schema necessario a portare avanti la comune volontà tra le due istituzioni e dare vita ad una serie di iniziative attraverso un impegno reciproco Vai su Facebook

