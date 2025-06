Centauro morto in viale Toselli È l’avvocato Marco Gianazza

La passione per le due ruote di Marco Gianazza, stimato avvocato civilista di Cerro Maggiore, si è tragicamente conclusa in un incidente a Legnano. Venerdì sera, mentre tornava a casa sulla sua amata BMW, il destino ha deciso di cambiare tutto in un attimo. Un tragico scontro lungo viale Toselli ha spezzato una vita e lasciato la comunità senza parole. La sua storia ci invita a riflettere sull’importanza della sicurezza sulle strade.

La passione per la moto, coltivata per tutta la vita, si è trasformata in tragedia. Marco Gianazza, 56 anni, originario di Cerro Maggiore e stimato avvocato civilista, ha perso la vita venerdì sera verso ora di cena in un drammatico incidente avvenuto lungo viale Toselli a Legnano. Poco prima delle 20, in sella alla sua Bmw, Gianazza si è scontrato con un'auto che arrivava in senso opposto. L'impatto, seppur non frontale né particolarmente violento, è bastato a far perdere l'equilibrio alla moto, finita a terra davanti al distributore di benzina Q8. Gianazza è stato sbalzato dalla sella ed è finito rovinosamente a terra: le ferite riportate alla testa erano troppo gravi e non gli hanno lasciato scampo.