Cene leggere e veloci per le sere d’estate | ricette anti-caldo

Le serate estive richiedono cene leggere e veloci, ideali per combattere il caldo e favorire un sonno riposante. Con le giuste scelte alimentari, è possibile gustare piatti freschi senza appesantirsi. Vuoi sapere quali ricette affidabili seguire? Scopriamo insieme i consigli dell’esperta per una cena estiva sana e deliziosa, perfetta per le notti calde e serene.

Le alte temperature esigono un cambio di alimentazione. Cosa scegliere a cena per star bene e aiutare il sonno? Scopriamolo con i consigli dell'esperta.

Arriva tardi … ma arriva!!! La cena di ieri sera … le amiche, l’atmosfera pacata e risate e leggerezza! E poi c’erano i bicchieri … un pensiero per tutte le mie ospiti, dipinti da me in linea con la tavola: un prato fiorito per celebrare l’estate e i colori! La musica di s Vai su Facebook

