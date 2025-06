Cenano in un ristorante in piazza del Plebiscito | arriva il conto e si rifiutano di pagare Il titolare chiama la polizia

Una serata che si sarebbe dovuta concludere in tranquillità si trasforma in un episodio di tensione nel cuore di Ancona. Due clienti, rifiutandosi di pagare il conto al ristorante di piazza del Plebiscito, hanno scatenato l'intervento della polizia, lasciando tutto il locale in attesa di una risoluzione. Ma cosa ha spinto questi clienti a comportarsi così? Scopriamolo insieme.

ANCONA - Cenano al ristorante ma, al momento di saldare il conto, si rifiutano di pagare. È quanto accaduto ieri sera ad Ancona, intorno alle 23, in un locale di piazza del Plebiscito. Il titolare del locale ha richiesto l’intervento della polizia segnalando due clienti molesti, il cui. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

