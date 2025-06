Cellulari a scuola | non regole ma partecipazione Lettera

L’utilizzo dei cellulari a scuola non deve essere visto come una semplice restrizione, ma come un'opportunità di partecipazione e crescita civica. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito sottolinea come le nuove Linee guida sull’educazione civica integrino in modo strutturale l’educazione digitale nel curriculum scolastico. Educare i giovani ai rischi e alle possibilità di strumenti digitali rappresenta un passo fondamentale verso una cittadinanza consapevole e responsabile. Siffatta educazione costituisce esplicito obiettivo di...

Inviata da Enrico Maranzana - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha precisato che "le nuove Linee guida sull'educazione civica inseriscono in modo strutturale l'educazione e la cittadinanza digitale all'interno del curriculum scolastico. L'educazione digitale, in questo senso, comporta anche educare i giovani ai rischi e alle opportunità di tutti gli strumenti digitali. Siffatta educazione costituisce esplicito obiettivo di apprendimento."

