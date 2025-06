Cecina | motociclista 60enne trovato morto in un fosso

Un tragico incidente scuote Cecina: questa mattina, un motociclista di 60 anni è stato trovato senza vita in un fosso lungo la strada, dopo essere caduto con la sua moto. Un passante ha immediatamente allertato i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La comunità si interroga sulle cause di questa drammatica perdita, mentre le autorità avviano le indagini per fare luce su quanto accaduto a Collemezzano.

Un passante l’ha visto immobile, a terra, con la moto nel fosso a bordo strada a Cecina (Livorno) ed ha chiamato subito i soccorsi. E' successo stamattina, 29 giugno 2025 in località Collemezzano L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Cecina: motociclista 60enne trovato morto in un fosso

In questa notizia si parla di: cecina - fosso - motociclista - 60enne

Motociclista trovato senza vita in un fosso; Tragedia a Cecina, finisce fuori strada e muore a 60 anni nello schianto in moto; Motociclista trovato morto in un fosso nel Livornese, indagini in corso.

Motociclista trovato morto in un fosso nel Livornese, indagini in corso - Tragedia a Collemezzano, nei pressi di Cecina, dove un passante ha scoperto il corpo senza vita di un motociclista 60enne in un fosso, accanto al suo ... Secondo gonews.it

Motociclista trovato senza vita in un fosso - CECINA: Il medico del 118 intervenuto con l'ambulanza non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo: la Polizia Municipale indaga sulla dinamica ... Da toscanamedianews.it