Cecilia Zandalasini nella storia | superati i 1000 punti con la maglia dell’Italia

Cecilia Zandalasini entra di diritto nella leggenda del basket italiano, superando quota 1000 punti con la maglia azzurra. Con quella tripla nel secondo quarto della finale per il terzo e quarto posto agli Europei femminili 2025, ha scritto un capitolo memorabile, dimostrando talento e determinazione. Un traguardo straordinario, raro nella storia della pallacanestro italiana, che testimonia la sua versatilità e leadership in campo. La sua storia è ormai un'ispirazione per nuove generazioni di atlete e sognatrici.

Con la tripla del 29-24 nel corso del secondo quarto della finale per il terzo e quarto posto degli Europei femminili 2025 tra Italia e Francia, Cecilia Zandalasini ha raggiunto un record storico. Sono infatti diventati più di 1000 (in quel momento 1002, sarebbero poi aumentati) i punti della superstar azzurra con la maglia della Nazionale italiana. Un traguardo, questo, non comune nella storia della pallacanestro italiana, ma neanche insolito, perché sono diverse ancora le giocatrici ad aver superato questa particolare quota. Va però detto che i 1000 di Zanda assumono un valore differente perché sono cambiate le dinamiche della pallacanestro internazionale, con anche un anno come il 2024 nel quale l'Italia ha disputato appena due partite ufficiali.

