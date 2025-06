CCCP all’ultima chiamata | Rivoluzionari? Non significa più nulla

I CCCP, pionieri di una rivoluzione musicale e culturale, tornano per l’ultimissima volta. Dopo anni di silenzio e una reunion che ha riannodato i fili di un discorso interrotto negli anni ’90, il loro tour finale si configura come un commiato pubblico e sentito. Un’ultima chiamata per salutare un’epoca, un treno che ripercorre i successi di una band rivoluzionaria, lasciando un’eredità indelebile nel cuore dei fan.

Con la reunion annunciata nemmeno due anni fa avevano riallacciato le fila di un discorso interrotto all'inizio degli anni '90. Ora per i CCCP arriva la chiusura del cerchio, un tour che è una cerimonia pubblica di commiato e ringraziamento, o per dirla con loro "una cerimonia religiosa". Un tour che è anche un"Ultima chiamata'. In sintesi l'Ultima chiamata, un treno partito dalla Cavea dell'Auditorium di Roma ripercorrendo i tanti successi musicali di una band che ha scritto la storia del punk rock italiano per poi cambiare più volte pelle insieme al suo leader, Giovanni Lindo Ferretti. Dai CCCP ai CSI fino ai PGR in maniera meno incisiva per poi tornare 'Fedeli alla linea'.

