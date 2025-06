Catania sequestrati 12 Kg di marijuana skunk | la droga era nascosta nello scaldabagno

Scoperte a Catania 12 kg di marijuana skunk, nascosta abilmente nello scaldabagno durante un'operazione della Guardia di Finanza. Questa potente variante di cannabis, nota per il suo odore intenso e effetti devastanti, rappresenta una minaccia crescente nel panorama dello spaccio. La lotta al narcotraffico si fa sempre più serrata: scopriamo cosa rende lo skunk così pericoloso e come le forze dell’ordine si impegnano a contrastarlo.

Operazioni della Guardia di Finanza contro il narcotraffico. I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno portato a termine due operazioni congiunte, che hanno condotto al sequestro di 12 chilogrammi di marijuana del tipo skunk, una variante di cannabis particolarmente potente e riconoscibile per il suo odore intenso. Cos'è lo "skunk" e perché è così pericoloso. Lo skunk è una forma di cannabis con un alto contenuto di principio attivo (THC), molto superiore rispetto alla canapa indiana tradizionale. Il nome deriva dal termine inglese "skunk", che significa "puzzola", per via del suo odore penetrante e sgradevole.