Catania marijuana skunk nascosta negli scaldabagni | sequestrati 12 chili per un valore di 150mila euro

Le forze dell'ordine di Catania hanno smantellato un traffico di marijuana skunk nascosta negli scaldabagni, sequestrando ben 12 chili del potente stupefacente dal valore di 150mila euro. Un intervento deciso e tempestivo che sottolinea l'impegno delle autoritĂ nel contrasto al narcotraffico. Questa operazione dimostra ancora una volta come il crimine si adatti ai nascondigli piĂą inaspettati, ma la legge non si fa ingannare.

I finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nell’ambito dell’intensificazione dell’attivitĂ di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo etneo, hanno sottoposto a sequestro in due diverse operazioni tra loro collegate 12 kg di marijuana del tipo skunk. Il skunk è un tipo di cannabis con un principio attivo molto piĂą elevato rispetto alla canapa indiana. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Catania, marijuana “skunk” nascosta negli scaldabagni: sequestrati 12 chili per un valore di 150mila euro

