Catania chiusura per due locali del centro | troppi clienti pregiudicati

Catania si mobilita per garantire sicurezza e tutela dei cittadini: dopo un'intensa attività di controllo, due locali del centro sono stati chiusi a causa di irregolarità e presenze pregiudicate. La Polizia di Stato non si ferma: il suo impegno nel presidiare la legalità mira a creare un ambiente più sicuro e sereno per tutti. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nel cuore della città.

Prosegue l'impegno della Polizia di Stato per la sicurezza pubblica. La Polizia di Stato continua a intensificare i controlli sugli esercizi commerciali con l'obiettivo di verificare il rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza. Sospesi due locali nel cuore di Catania. A seguito di un'attenta attività di verifica condotta dagli agenti dell' Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, il Questore di Catania ha disposto la sospensione temporanea per 7 giorni dell'attività di due esercizi commerciali nel centro città. I locali interessati sono: Un chiosco-bar situato in via Plebiscito.

