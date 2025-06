Castrocaro è finalmente Festival E le Voci Nuove ritornano in tv

Castrocaro 232 finalmente prende vita con il ritorno del Festival Voci Nuove, un evento che incanta e rinnova la tradizione musicale italiana. Questa sera alle 21 in piazza d’Armi a Terra del Sole, si aprono le porte a giovani talenti pronti a conquistare il palco. E l’emozione cresce: nel 2025, Rai 2 trasmetterà la finalissima, riportando Castrocaro al grande pubblico. A…

Scocca l’ora del Festival Voci Nuove, in programma questa sera alle 21 in piazza d’Armi a Terra del Sole. Un’edizione, la sessantasettesima, che sarà ricordata prima ancora di andare in scena: il 2025 segna infatti il prestigioso ritorno sotto i riflettori Rai. Dopo 4 anni di nero, la tv di Stato torna infatti a ‘coprire’ il concorso castrocarese: sarà Rai 2, il canale giovane, a trasmettere la finalissima nella serata di martedì 8 luglio. A presentare l’evento sarà Carolina Rey, biondissima conduttrice di Unomattina; al suo fianco Dany Cabras, ormai habitué del Festival gestito da Isola degli Artisti di patron Carlo Avarello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Castrocaro, è finalmente Festival. E le Voci Nuove ritornano in tv

Festival Musica Sacra 2025: a Sora applausi scroscianti per il Coro Voci Sparse - Il Festival della Musica Sacra 2025 ha incantato Sora, culminando in una standing ovation per il Coro Voci Sparse.

FESTIVAL DI CASTROCARO, IL TARANTINO SIMONE DI CESARE È FINALISTA Simone Di Cesare, giovane cantautore quindicenne originario di Crispiano (TA), è ufficialmente tra i 10 finalisti della 67ª edizione dello storico Festival di Castrocaro

Musica, alla finale di Castrocaro anche un 24enne di Santarcangelo - C'è anche il 24enne di Santarcangelo Personale (Jacopo Nicolò) tra i finalisti del 67esimo Festival di Castrocaro, voci nuove volti nuovi

Il Festival di Castrocaro torna in Rai dopo 4 anni - Tutto sulla 67esima edizione del Festival di Castrocaro, di ritorno in Rai dopo quattro anni d'assenza.