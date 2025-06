Castelnuovo in festa Celebrazioni del patrono e mercato straordinario

Oggi, domenica 29, Castelnuovo si anima di gioia e tradizione per celebrare i Santi Pietro e Paolo. La festa patronale si unisce a un mercato straordinario, spostato in via Vittorio Emanuele per l'occasione. Un giorno speciale in cui la comunitĂ si riunisce tra bancarelle colorate e momenti di convivialitĂ , celebrando il patrimonio storico e spirituale del paese. Un appuntamento da non perdere per vivere appieno lo spirito di Castelnuovo.

Oggi, domenica 29, in occasione della festa patronale dei Santi Pietro e Paolo, Castelnuovo ospiterĂ il tradizionale mercato straordinario che quest’anno, data la concomitanza con i lavori in Piazza Umberto I, si svolgerĂ in via Vittorio Emanuele, sotto la Rocca Ariostesca. Un giorno di festa per la comunitĂ , che si prepara a questo sentito appuntamento religioso e sociale accogliendo numerose bancarelle nel centro storico con una ricca varietĂ merceologiche dall’abbigliamento all’artigianato, fino ai generi alimentari, agli articoli per la casa e molto altro. In Duomo, oltre le Messe delle 8 e delle ore 11, nel pomeriggio, alle 18, si terrĂ la celebrazione eucaristica solenne, presieduta dal neo sacerdote don Angelo Ferrera, che da alcuni mesi presta servizio in parrocchia a Castelnuovo e nella ComunitĂ parrocchiale Garfagnana Ovest. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Castelnuovo in festa. Celebrazioni del patrono e mercato straordinario

In questa notizia si parla di: festa - castelnuovo - mercato - straordinario

