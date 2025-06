Castelnovo Monti gravi due giovani dopo lo schianto fra auto

Un terribile incidente questa mattina a Castelnovo Monti ha coinvolto due giovani, lasciando entrambe le vittime in gravi condizioni. La violenta collisione tra un’Audi A4 e una Fiat Panda su via Risorgimento ha scatenato un massiccio intervento dei soccorritori alle prime luci dell’alba. Le autorità sono al lavoro per chiarire le cause di questo tragico scontro che ha sconvolto l’intera comunità .

Castelnovo Monti (Reggio Emilia), 29 giugno 2025 – Un violento schianto tra due auto ha provocato il ferimento di due persone, entrambe in modo grave. Massiccio lo spiegamento di forze dei soccorsi, che poco dopo le 5,30 di oggi sono intervenuti in via Risorgimento, tratto dell’ex Statale 63, dove si erano scontrate frontalmente due vetture. Si tratta di un’Audi A4 condotta da un giovane di 26 anni residente a Villa Minozzo, e di una Fiat Panda con a bordo una ventunenne abitante a Castelnovo Monti. Sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco del distaccamento locale, in quanto uno degli automobilisti era rimasto incastrato tra le lamiere della vettura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Castelnovo Monti, gravi due giovani dopo lo schianto fra auto

