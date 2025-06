Castellammare di Stabia paura per bimbo di 5 anni trascinato al largo col materassino

Un'ombra di preoccupazione si stende su Castellammare di Stabia, dove un bambino di appena 5 anni è stato trascinato al largo con il suo materassino. La scoperta, avvenuta a due miglia nautiche dalla costa, ha suscitato timori e speranze. La comunità si stringe attorno alla famiglia in questa difficile ricerca, mentre le autorità intensificano i soccorsi. La vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare le regole in mare e mantenere alta l’attenzione per la sicurezza dei più piccoli.

Il piccolo e la donna si trovavano a circa 2 miglia nautiche (quasi quattro chilometri) dalla costa a causa del vento e della corrente.

Blitz contro il clan D'Alessandro: undici arresti a Castellammare di Stabia - Un'importante operazione contro il clan D'Alessandro ha portato all'arresto di undici persone a Castellammare di Stabia.

