Castellammare di Stabia bimbo e nonna alla deriva col materassino | salvati dalla Guardia Costiera

Un pomeriggio di vacanza si è trasformato in un attimo in un incubo per una famiglia a Castellammare di Stabia, quando un bambino di soli 5 anni e la nonna sono stati trascinati in mare dalla corrente, a due miglia dalla costa. Per fortuna, l’intervento tempestivo della Guardia Costiera con la motovedetta CP 542 ha evitato il peggio. Tutto è accaduto in pochi minuti, dimostrando quanto sia fondamentale la prontezza e la professionalità delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza.

Trascinati a due miglia dalla costa: momenti di terrore in mare. Poteva finire in tragedia il pomeriggio di vacanza di una famiglia a Castellammare di Stabia. Un bambino di 5 anni e la nonna sono stati trascinati al largo dalla corrente e dal vento, fino a quasi quattro chilometri dalla riva. A salvarli, grazie a un tempestivo intervento, è stata la Guardia Costiera, partita con la motovedetta CP 542. Tutto è accaduto in pochi minuti. Il piccolo era su un materassino, ma la forte corrente lo ha trascinato sempre più lontano. La nonna si è tuffata per cercare di raggiungerlo e riportarlo a riva, ma ben presto anche lei si è trovata in difficoltà, senza la forza di tornare indietro. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Castellammare di Stabia, bimbo e nonna alla deriva col materassino: salvati dalla Guardia Costiera

In questa notizia si parla di: castellammare - stabia - nonna - bimbo

Blitz contro il clan D’Alessandro: undici arresti a Castellammare di Stabia - Un'importante operazione contro il clan D’Alessandro ha portato all’arresto di undici persone a Castellammare di Stabia.

Castellammare di Stabia, paura per bimbo di 5 anni al largo col materassino; Castellammare, bimbo sul materassino trascinato al largo dal vento insieme alla nonna: salvati dalla Guardia costiera; Bimbo di 5 anni e nonna al largo con il materassino a Castellammare di Stabia - Video.

Castellammare di Stabia, paura per bimbo di 5 anni al largo col materassino - Momenti di paura nelle acque al largo di Castellammare di Stabia, nel Napoletano: un bambino di 5 anni insieme alla nonna sono stati trascinati a circa 2 miglia nautiche (quasi quattro chilometri) dal ... Secondo msn.com

Bimbo di 5 anni finisce al largo col materassino, salvato dalla Guardia costiera a Castellammare. Soccorsa pure la nonna - VIDEO - Momenti di paura nelle acque al largo di Castellammare di Stabia: un bambino di 5 anni insieme alla nonna sono stati trascinati a circa 2 miglia nautiche (quasi quattro chilometri) dalla costa a causa ... Segnala msn.com