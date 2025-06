Cassazione | dubbi su intesa con Albania

La Cassazione si fa portavoce di dubbi fondamentali sul protocollo Italia-Albania, evidenziando criticità che sollevano interrogativi sulla sua compatibilità con la Costituzione e il diritto internazionale. Questo approfondimento, in programma alle 17.30, analizza le implicazioni giuridiche e i possibili impatti sulle cooperazioni bilaterali. Un tema cruciale per comprendere se gli accordi tra i due paesi siano in linea con i principi fondamentali della nostra legge e del diritto europeo.

17.30 La Cassazione, in una relazione sul trattenimento dei cittadini stranieri, ha messo in evidenza le criticità del protocollo Italia-Albania sottolineando i dubbi di compatibilità con la Costituzione e con il Diritto internazionale soffermandosi anche sul rapporto tra il Protocollo e il diritto dell'Unione". Nel paragrafo dedicato al rapporto tra il protocollo Italia-Albania e la Costituzione, la relazione dell'ufficio del massimario della Cassazione evidenzia numerosi possibili violazioni anche dei diritti alla salute e di difesa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

