Cassazione | dubbi su emigranti in Albania Ed è scontro anche sugli sgomberi Confedilizia | A disagio vittime non occupanti

Nuovo capitolo di tensione tra la Cassazione e il governo Meloni, in un contesto segnato da dubbi di costituzionalità sui decreti sicurezza e questioni spinose come gli emigranti in Albania e gli sgomberi. La Corte solleva perplessità su alcuni protocolli, evidenziando le difficoltà delle vittime non occupanti. Un confronto che apre un dibattito acceso sulle priorità e i diritti nel panorama italiano.

Nuovo scontro fra la Cassazione e il governo Meloni. La Corte, dopo le criticità espresse sul decreto sicurezza, esprime "dubbi di costituzionalità", attraverso l'ufficio del Massimario e del ruolo (lo stesso che aveva criticato il testo sulla sicurezza) al protocollo d'intesa siglato con l'Albania L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Cassazione: dubbi su emigranti in Albania. Ed è scontro anche sugli sgomberi. Confedilizia: “A disagio vittime, non occupanti”

