Cassazione dubbi costituzionalità intesa Italia-Albania

La Corte di Cassazione ha analizzato approfonditamente il protocollo Italia-Albania in materia di trattenimento dei cittadini stranieri, sollevando importanti dubbi di costituzionalità e compatibilità internazionale. La relazione, redatta dall’ufficio del massimario e del ruolo, evidenzia criticità che coinvolgono non solo il diritto interno, ma anche gli strumenti di diritto internazionale e dell’Unione Europea. Questi rilievi aprono un dibattito cruciale su equilibrio, diritti e legalità nel contesto migratorio.

In una corposa relazione sul trattenimento dei cittadini stranieri, con focus sul protocollo Italia-Albania, la Cassazione evidenzia numerose criticità dell'accordo spiegando anche che "la dottrina ha espresso numerosi dubbi di compatibilità con la Costituzione e con il Diritto internazionale, soffermandosi poi specificamente sul rapporto tra il Protocollo e il diritto dell'Unione". Nella relazione redatta dall'ufficio del massimario e del ruolo - di cui scrive oggi il Manifesto - la Suprema Corte analizza il protocollo evidenziandone le criticità non solo con la Costituzione, ma anche con il diritto internazionale e quello dell'Unione Europea.

