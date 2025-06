Caso Almastri ecco la lettera che la Libia ha inviato a Roma per la riconsegna del generale

Nel delicato contesto internazionale, il caso Almastri torna alla ribalta con una lettera ufficiale proveniente dalla Libia a Roma, richiedendo la riconsegna del generale. Tra gli allegati alla richiesta di deferimento presentata dalla Procura della CPI, spiccano i documenti scarni ma significativi del carteggio tra Italia e Libia, strumenti cruciali per le giustificazioni di Roma. Un episodio che mette in evidenza quanto sia complesso e strategico il dossier, aprendo nuovi interrogativi sulla diplomazia e la giustizia internazionale.

Fra gli allegati alla richiesta di deferimento per l'Italia presentata dalla procura della Cpi, c'è anche lo scarno carteggio con la Libia che Roma ha utilizzato per giustificarsi.

