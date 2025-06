Caso Almasri ecco le carte su cui Roma si è basata per la liberazione del generale

Nel caso Almasri, Roma si sostiene con documenti controversi e poco dettagliati provenienti dalla Libia, cercando di giustificare la sua posizione nella richiesta di deferimento alla CPI. Queste carte, essenziali nel dibattito internazionale, sollevano numerosi interrogativi sulla trasparenza e sulla solidità delle prove presentate. È fondamentale analizzare a fondo questi allegati per comprendere le vere dinamiche dietro la liberazione del generale e le implicazioni per la giustizia internazionale.

Fra gli allegati alla richiesta di deferimento per l'Italia presentata dalla procura della Cpi, c'è anche lo scarno carteggio con la Libia che Roma ha utilizzato per giustificarsi.

