Casertano nella morsa dei roghi | elicotteri e Canadair in azione è emergenza incendi | FOTO

Il territorio casertano è avvolto in un’odiosa morsa di incendi, con elicotteri e Canadair impegnati senza sosta per domare le fiamme. In sole 48 ore, la provincia si trova nel cuore di un’emergenza senza precedenti, che mette a rischio non solo l’ambiente, ma anche la salute e la sicurezza delle comunità locali. La lotta contro il fuoco continua senza sosta, poiché solo con l’impegno di tutti potremo uscire da questa tragedia.

La provincia brucia. Nelle ultime 48 ore, un’ondata di incendi sta mettendo in ginocchio vaste zone del territorio casertano, con fiamme che non risparmiano né aree urbane né zone collinari. Un’emergenza ambientale, sanitaria e di sicurezza che vede impegnati senza sosta vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: emergenza - casertano - incendi - morsa

Caserta. Grosso incendio al confine con Maddaloni. Ettari di bosco in fiamme; Reggio Calabria nella morsa degli incendi e vigili del fuoco allo stremo.

Emergenza Fuoco nel Casertano, Vigili del Fuoco in azione contro i maxi incendi di Cellole e Caserta Vecchia - Continua il lavoro incessante dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta contro gli incendi boschivi e di ... Secondo ilpuntoamezzogiorno.it

Incendi devastano la provincia di Caserta - Condividi Monte Pietrino Foto da: Incendi devastano la provincia di Caserta Baia Domizia incendi (2) Foto da: Incendi devastano la provincia di Caserta Baia Domizia incendi (3) Foto da: Incendi devast ... Segnala casertanews.it