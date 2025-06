Casertano nella morsa dei roghi | elicotteri e Canadair in azione è emergenza incendi | FOTO e VIDEO

Il territorio casertano si trova nel pieno di un drammatico incendio che da due giorni sta mettendo in ginocchio l'intera provincia. Elicotteri e Canadair sono in azione per domare le fiamme che minacciano abitazioni, boschi e zone collinari, creando una crisi che coinvolge salute, sicurezza e ambiente. La lotta contro questo disastro naturale è senza sosta: una sfida che richiede tutta la nostra attenzione e solidarietà .

La provincia brucia. Nelle ultime 48 ore, un’ondata di incendi sta mettendo in ginocchio vaste zone del territorio casertano, con fiamme che non risparmiano nĂ© aree urbane nĂ© zone collinari. Un’emergenza ambientale, sanitaria e di sicurezza che vede impegnati senza sosta vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Casertanews.it

