Casertana nodo allenatore non si scioglie | in 3 per la panchina Attesa per l’atto notarile sullo stadio

Il futuro della panchina della Casertana resta un rebus irrisolto, tra attese e incertezze. Mentre il nodo dell’allenatore si protrae, si aspetta l’atto notarile sullo stadio che potrebbe sbloccare la situazione. La dirigenza, con Degli Esposti e D’Agostino, valuta ogni opzione, ma la decisione definitiva sembra ancora lontana. Le prossime ore saranno decisive per svelare il volto tecnico della squadra nella stagione che sta per cominciare.

