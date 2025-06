Caserta 16enne morto in scooter | fermato il pirata è un pregiudicato

Una tragedia scuote Caserta: un giovane di 16 anni, Luigi Petrella, perde la vita in un incidente stradale a Mondragone. Dopo giorni di attesa, i carabinieri hanno catturato il responsabile, Pietro Cascarino, pregiudicato vicino al clan camorristico La Torre. La notizia mette in evidenza l'importanza di un intervento deciso contro la criminalità e la protezione dei cittadini più giovani. La giustizia sta facendo il suo corso, ma il dolore resta vivo.

È stato trovato il pirata della strada che ha fatto perdere le sue tracce dopo aver colpito, uccidendolo, il 16enne Luigi Petrella a bordo del suo scooter Honda questo venerdì sera, a Mondragone (Caserta). Secondo quanto riporta Ansa i carabinieri hanno fermato Pietro Cascarino, pregiudicato di 53 anni, ritenuto vicino al clan camorristico La Torre di Mondragone, fratello di Giovanni Cascarino, collaboratore di giustizia. L’uomo è stato raggiunto a Perugia e ora è indagato per omicidio stradale. A incastrarlo testimoni e immagini di videosorveglianza. A inchiodare Cascarino le immagini di videosorveglianza e le testimonianze sul posto. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: caserta - 16enne - scooter - fermato

Caserta, scooter contro auto: morto 16enne. Caccia a pirata della strada - Tragedia a Mondragone, Caserta: un giovane di soli 16 anni perde la vita in un incidente drammatico, quando il suo scooter si schianta contro un'auto.

16enne in scooter travolto da un'auto: Luigi muore in ospedale. Chi l'ha investito è fuggito. Indagini in provincia di Caserta Vai su Facebook

Caserta, fugge dopo aver travolto e ucciso un 16enne in scooter: fermato pregiudicato; Caserta, 16enne morto in scooter: fermato il pirata, è un pregiudicato; 16enne morto in scooter: fermato il pirata, è pregiudicato.

16enne morto in scooter: fermato il pirata, è pregiudicato - I carabinieri hanno fermato il presunto pirata della strada che venerdì sera a Mondragone (Caserta) ha travolto con la sua auto lo scooter Honda guidato dal 16enne Luigi Petrella che, dopo essere cadu ... Lo riporta msn.com

Caserta, fugge dopo aver travolto e ucciso un 16enne in scooter: fermato pregiudicato - I carabinieri hanno fermato il presunto pirata della strada che venerdì sera a Mondragone (Caserta) con la sua auto ha travolto e ucciso un 16enne alla guida di uno scooter. Riporta msn.com